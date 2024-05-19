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SPOT CONTROL КРЕМ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНИХ ЗОН SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 25 мл - Львів (586236) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
123,84
Економія: -12,92 грн
110,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
106,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
128,49
Економія: -6,15 грн
122,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
132,88
Економія: -17,56 грн
115,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
134,32
Економія: -14,94 грн
119,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
131,99
Економія: -8,67 грн
123,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
121,21
Економія: -14,12 грн
107,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
112,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
132,61
Економія: -12,59 грн
120,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
135,51
Економія: -19,18 грн
116,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
100,38
Економія: -3,23 грн
97,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (3)
134,35
Економія: -13,83 грн
120,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (3)
134,73
Економія: -15,35 грн
119,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
120,74
Економія: -15,16 грн
105,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
135,60
Економія: -22,32 грн
113,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
132,19
Економія: -13,19 грн
119,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
135,70
Економія: -21,53 грн
114,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (3)
121,67
Економія: -8,09 грн
113,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (3)
123,02
Економія: -11,41 грн
111,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (2)
123,00
Економія: -11,50 грн
111,50 грн