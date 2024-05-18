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SPOT CONTROL КРЕМ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНИХ ЗОН SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 25 мл - Харків (586236) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
131,69
Економія: -12,68 грн
119,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
133,10
Економія: -16,12 грн
116,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
132,92
Економія: -15,05 грн
117,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
119,49
Економія: -16,22 грн
103,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
133,25
Економія: -22,25 грн
111,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
133,58
Економія: -20,42 грн
113,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
121,07
Економія: -10,62 грн
110,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
117,79
Економія: -6,92 грн
110,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
123,52
Економія: -16,68 грн
106,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (5)
132,73
Економія: -13,72 грн
119,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
120,96
Економія: -19,78 грн
101,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
121,62
Економія: -13,28 грн
108,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
133,18
Економія: -13,66 грн
119,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
120,07
Економія: -15,41 грн
104,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (3)
121,31
Економія: -13,75 грн
107,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
135,31
Економія: -12,99 грн
122,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
121,70
Економія: -10,44 грн
111,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
134,42
Економія: -20,63 грн
113,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
131,02
Економія: -10,99 грн
120,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
135,55
Економія: -19,73 грн
115,82 грн