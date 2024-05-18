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SPOT CONTROL КРЕМ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНИХ ЗОН SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 25 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (586236) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
133,83
Економія: -18,13 грн
115,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
130,82
Економія: -14,61 грн
116,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
123,63
Економія: -18,97 грн
104,66 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
132,38
Економія: -13,51 грн
118,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
134,59
Економія: -23,72 грн
110,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
119,57
Економія: -15,84 грн
103,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
135,53
Економія: -21,86 грн
113,67 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
134,92
Економія: -17,19 грн
117,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
131,61
Економія: -12,23 грн
119,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
102,69
Економія: -5,54 грн
97,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
103,62
Економія: -6,47 грн
97,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
101,26
Економія: -4,11 грн
97,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
132,46
Економія: -15,75 грн
116,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
120,14
Економія: -18,96 грн
101,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
119,56
Економія: -10,15 грн
109,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (3)
121,37
Економія: -16,71 грн
104,66 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
133,21
Економія: -11,04 грн
122,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
122,83
Економія: -12,84 грн
109,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
121,64
Економія: -9,10 грн
112,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
123,33
Економія: -10,79 грн
112,54 грн