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АТОПІ АКТИВ СПЕЦІАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ, ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ серії "ДОКТОР БІОКОН" крем 100 мл - Одеса (580280) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
97,22
Економія: -7,25 грн
89,97 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
88,77
Економія: -14,74 грн
74,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
97,34
Економія: -8,20 грн
89,14 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
95,30
Економія: -7,81 грн
87,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
96,24
Економія: -11,51 грн
84,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
89,03
Економія: -11,77 грн
77,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
89,26
Економія: -8,77 грн
80,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
98,33
Економія: -12,77 грн
85,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
96,72
Економія: -6,75 грн
89,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
88,91
Економія: -10,21 грн
78,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
94,98
Економія: -7,49 грн
87,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
90,17
Економія: -11,89 грн
78,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (2)
89,31
Економія: -15,62 грн
73,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (2)
95,38
Економія: -10,65 грн
84,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (2)
88,93
Економія: -14,90 грн
74,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (3)
88,92
Економія: -12,93 грн
75,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (2)
97,74
Економія: -17,97 грн
79,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
95,21
Економія: -8,55 грн
86,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
98,02
Економія: -14,39 грн
83,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
96,12
Економія: -13,87 грн
82,25 грн