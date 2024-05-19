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АТОПІ АКТИВ СПЕЦІАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ, ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ серії "ДОКТОР БІОКОН" крем 100 мл - Київ (580280) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
96,25
Економія: -16,11 грн
80,14 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
107,50
Економія: -22,58 грн
84,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
98,13
Економія: -17,99 грн
80,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
88,72
Економія: -14,69 грн
74,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3)
87,55
Економія: -13,52 грн
74,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
89,70
Економія: -15,67 грн
74,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
96,76
Економія: -10,28 грн
86,48 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
74,13 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
70,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
96,89
Економія: -14,64 грн
82,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
95,57
Економія: -10,38 грн
85,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
95,97
Економія: -10,41 грн
85,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
97,16
Економія: -11,23 грн
85,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
85,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
88,77
Економія: -11,85 грн
76,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
90,66
Економія: -16,63 грн
74,03 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
70,60 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
72,72 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
86,00
Економія: -6,88 грн
79,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
97,95
Економія: -19,83 грн
78,12 грн