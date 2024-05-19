Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А Всього: упаковка (1) 964,21 Економія: -116,14 грн 848,07 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г Всього: упаковка (2) 974,54 Економія: -115,31 грн 859,23 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Черкаси, вул. Смілянська, 38 Всього: упаковка (1) 947,76 Економія: -70,08 грн 877,68 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Черкаси, бульв. Шевченка, 335 Всього: упаковка (1) 981,51 Економія: -86,02 грн 895,49 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Вараш, вул. Енергетиків, 10 Всього: упаковка (1) 969,98 Економія: -86,57 грн 883,41 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вараш, м-н Вараш, 13 Всього: упаковка (1) 964,59 Економія: -57,01 грн 907,58 грн Забронювати

Аптека інтернет цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2 Всього: упаковка (1) 929,00 Економія: -121,00 грн 808,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Дніпро, вул. Незалежності, 29 Всього: упаковка (1) 463,49 Економія: -36,74 грн 426,75 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Щаслива, 3 Всього: упаковка (1) 976,67 Економія: -110,00 грн 866,67 грн Забронювати

Роза Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6 Всього: упаковка (1) 838,60 грн Забронювати

Віола Детальніше Відчинено Цілодобово Одеса, дорога Фонтанська, 59 Всього: упаковка (1) 846,20 грн Забронювати

Ірфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Коростишів, вул. Шевченка, 40 Всього: упаковка (1) 764,00 грн