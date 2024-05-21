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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ ПОВ'ЗКА ДЕЗО розмір 1 612, №1 - Запоріжжя (585274) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
972,86
Економія: -106,19 грн
866,67 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
887,00
Економія: -115,00 грн
772,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
635,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
771,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
771,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
771,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
771,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
771,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
771,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
771,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
771,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
771,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
771,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
771,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
771,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
771,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
771,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
771,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
771,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
771,10 грн