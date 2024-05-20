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БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г, №1 - Одеса (585795) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (10)
29,87 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (17)
29,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
29,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
29,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
29,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
29,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гребінки, просп. Науки, 8
Всього: упаковка (1)
29,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
29,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
29,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 2-В
Всього: упаковка (1)
29,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
29,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
29,85 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (1)
32,00
Економія: -9,29 грн
22,71 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
32,00
Економія: -9,80 грн
22,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (4)
32,00
Економія: -10,06 грн
21,94 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
32,00
Економія: -10,06 грн
21,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (5)
23,17 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (1)
32,00
Економія: -9,80 грн
22,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (18)
23,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (3)
30,24 грн