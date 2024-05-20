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Аккордин розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Запоріжжя (500557) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
924,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
924,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
924,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
924,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: ампула (1)
991,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
924,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
885,92
Економія: -12,92 грн
873,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: ампула (2)
879,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
1022,76
Економія: -49,63 грн
973,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1032,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
924,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
1040,23
Економія: -213,77 грн
826,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
924,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
924,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
924,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
924,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
970,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
1046,59
Економія: -105,34 грн
941,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
924,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
924,20 грн