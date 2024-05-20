Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУКАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИІнші кардіологічні препаратиМельдонийАккординЦіни в аптеках

Аккордин розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Одеса (500557) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: ампула (6)
782,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
1050,06
Економія: -57,47 грн
992,59 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
1037,85
Економія: -96,60 грн
941,25 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
993,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
907,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
924,20 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
1029,32
Економія: -105,19 грн
924,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
924,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
1012,99
Економія: -139,99 грн
873,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
924,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1), ампула (8)
1043,51
Економія: -145,68 грн
897,83 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
907,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
1062,07
Економія: -138,93 грн
923,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
1044,70
Економія: -103,45 грн
941,25 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
907,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
924,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
924,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
1053,54
Економія: -129,41 грн
924,13 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
1025,84
Економія: -103,05 грн
922,79 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
886,05
Економія: -13,05 грн
873,00 грн