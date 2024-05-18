Аккордин розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (500557) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 88 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
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Подорожник
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Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Всього: ампула (4)
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
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