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Аккордин розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (500557) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
924,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
924,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
1058,80
Економія: -74,77 грн
984,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: ампула (5)
994,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
1004,99
Економія: -131,90 грн
873,09 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), ампула (1)
990,10
Економія: -108,30 грн
881,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
924,20 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (6), ампула (2)
1056,91
Економія: -114,79 грн
942,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
924,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
984,36
Економія: -111,27 грн
873,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
1024,06
Економія: -99,93 грн
924,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
907,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
924,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), ампула (7)
1028,62
Економія: -87,37 грн
941,25 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
924,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
924,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
924,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
981,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: ампула (4)
1019,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
924,20 грн