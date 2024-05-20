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АЛОРА ФОРТЕ таблетки, вкриті оболонкою 420 мг, №30 - Одеса (584261) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
266,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
302,35
Економія: -16,55 грн
285,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (15)
314,90 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
336,13 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
333,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (15)
310,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
287,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
307,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
258,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
309,07
Економія: -52,38 грн
256,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
365,99
Економія: -93,44 грн
272,55 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
333,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
259,73 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
338,37
Економія: -45,65 грн
292,72 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
296,37
Економія: -24,46 грн
271,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
287,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (15)
329,99
Економія: -57,44 грн
272,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
325,07
Економія: -53,15 грн
271,92 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (15)
286,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
287,70 грн