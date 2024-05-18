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АЛОРА ФОРТЕ таблетки, вкриті оболонкою 420 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (584261) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
289,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (6)
304,70
Економія: -10,44 грн
294,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
289,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
438,70
Економія: -164,00 грн
274,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
310,64
Економія: -57,15 грн
253,49 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
306,45
Економія: -29,67 грн
276,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
289,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
289,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
289,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
268,22 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
344,20
Економія: -69,50 грн
274,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
332,97
Економія: -79,48 грн
253,49 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (1)
318,72
Економія: -65,69 грн
253,03 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
298,25
Економія: -31,31 грн
266,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
257,34 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
304,26
Економія: -16,72 грн
287,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
264,09 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
289,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
289,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
304,35
Економія: -16,97 грн
287,38 грн