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SOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДІТЕЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Запоріжжя (586225) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
216,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
247,13
Економія: -39,20 грн
207,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
228,44
Економія: -22,29 грн
206,15 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
216,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
186,34 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
216,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
216,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
227,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
223,60
Економія: -23,09 грн
200,51 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
216,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
250,47
Економія: -30,59 грн
219,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
247,46
Економія: -17,23 грн
230,23 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
216,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
251,67
Економія: -21,44 грн
230,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
227,65
Економія: -17,90 грн
209,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
227,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
252,00
Економія: -49,33 грн
202,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
228,87
Економія: -19,12 грн
209,75 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
216,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
216,00 грн