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SOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДІТЕЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Одеса (586225) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
252,84
Економія: -18,38 грн
234,46 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
249,90
Економія: -41,25 грн
208,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
253,15
Економія: -20,84 грн
232,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
216,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
247,84
Економія: -19,83 грн
228,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
227,24
Економія: -26,73 грн
200,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
216,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
227,55
Економія: -29,65 грн
197,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
251,26
Економія: -24,21 грн
227,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3)
232,19
Економія: -29,95 грн
202,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
251,55
Економія: -17,09 грн
234,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
216,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
186,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
227,69
Економія: -25,91 грн
201,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
253,67
Економія: -23,51 грн
230,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
247,01
Економія: -19,00 грн
228,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (3)
230,48
Економія: -29,97 грн
200,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
216,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
204,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (3)
228,26
Економія: -39,47 грн
188,79 грн