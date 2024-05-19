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SOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДІТЕЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Львів (586225) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
214,62
Економія: -0,18 грн
214,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
231,86
Економія: -23,97 грн
207,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
199,98 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
220,75
Економія: -10,57 грн
210,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
227,05
Економія: -29,58 грн
197,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
229,50
Економія: -25,30 грн
204,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
225,53
Економія: -14,61 грн
210,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
249,95
Економія: -27,20 грн
222,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (2)
212,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
199,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (3)
226,59
Економія: -20,44 грн
206,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
231,54
Економія: -32,77 грн
198,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
224,20
Економія: -18,05 грн
206,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
214,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
214,66
Економія: -1,25 грн
213,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (2)
229,56
Економія: -23,41 грн
206,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
230,22
Економія: -26,02 грн
204,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (4)
226,07
Економія: -28,17 грн
197,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (4)
209,96
Економія: -2,84 грн
207,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (3)
217,02
Економія: -0,05 грн
216,97 грн