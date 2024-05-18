Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаSOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДІТЕЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECTЦіни в аптеках

SOLAR PROTECT KIDS КРЕМ ДЛЯ ДІТЕЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (586225) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
228,67
Економія: -30,77 грн
197,90 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
246,19
Економія: -27,27 грн
218,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
231,93
Економія: -35,37 грн
196,56 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
249,13
Економія: -25,19 грн
223,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
229,98
Економія: -40,54 грн
189,44 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
216,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
184,84
Економія: -5,68 грн
179,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
194,91
Економія: -31,26 грн
163,65 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
253,91
Економія: -32,12 грн
221,79 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3)
224,88
Економія: -20,68 грн
204,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3)
189,37
Економія: -10,21 грн
179,16 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
247,51
Економія: -19,50 грн
228,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
197,16 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
231,45
Економія: -28,12 грн
203,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
226,18
Економія: -31,75 грн
194,43 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
213,71
Економія: -25,20 грн
188,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
216,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
225,39
Економія: -35,57 грн
189,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
184,82
Економія: -5,66 грн
179,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
250,28
Економія: -34,22 грн
216,06 грн