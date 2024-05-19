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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл - Київ (583435) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 301 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
234,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
267,47
Економія: -40,67 грн
226,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
276,74
Економія: -52,84 грн
223,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
274,02
Економія: -47,48 грн
226,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
273,01
Економія: -45,05 грн
227,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (3)
247,82
Економія: -21,28 грн
226,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
247,25
Економія: -21,90 грн
225,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
271,38
Економія: -44,02 грн
227,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
234,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
234,30 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (2)
226,38 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
215,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
269,70
Економія: -48,38 грн
221,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
274,07
Економія: -47,04 грн
227,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
268,82
Економія: -41,79 грн
227,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (3)
276,51
Економія: -50,18 грн
226,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
234,30 грн