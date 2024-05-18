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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (583435) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
252,91
Економія: -30,48 грн
222,43 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
266,80
Економія: -44,37 грн
222,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (3)
276,28
Економія: -43,78 грн
232,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
269,98
Економія: -48,74 грн
221,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
274,49
Економія: -41,46 грн
233,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
247,61
Економія: -26,37 грн
221,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
276,40
Економія: -55,16 грн
221,24 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
275,16
Економія: -53,60 грн
221,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
268,40
Економія: -36,24 грн
232,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
253,68
Економія: -21,52 грн
232,16 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
268,22
Економія: -63,19 грн
205,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
215,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
276,25
Економія: -54,69 грн
221,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (3)
269,96
Економія: -48,40 грн
221,56 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
270,14
Економія: -64,68 грн
205,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
268,48
Економія: -63,02 грн
205,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
267,18
Економія: -34,54 грн
232,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
215,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
251,33
Економія: -18,69 грн
232,64 грн