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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ДУЖЕ СУХОЇ ТА СХИЛЬНОЇ ДО АТОПІЇ ШКІРИ із серії HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 220 мл - Київ (583434) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (2)
152,66 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
173,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (2)
159,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
165,05
Економія: -1,47 грн
163,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (2)
145,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (2)
207,50
Економія: -50,41 грн
157,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
180,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
Всього: упаковка (1)
159,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
Всього: упаковка (1)
138,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (2)
166,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
164,86 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
Всього: упаковка (1)
145,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петрицького Анатолія, 15
Всього: упаковка (1)
152,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (2)
166,17 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом