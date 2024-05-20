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АЛЛЕРДЖІ ПРОТЕКТ СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА З SPF 50 150 мл - Запоріжжя (569974) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
749,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
713,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
792,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
585,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
711,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
620,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
708,13 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
647,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
620,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
749,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
598,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
571,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
786,17 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (3)
642,00
Економія: -71,90 грн
570,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
620,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
749,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
598,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
731,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
735,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
713,85 грн