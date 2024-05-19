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АЛЛЕРДЖІ ПРОТЕКТ СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА З SPF 50 150 мл - Київ (569974) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
628,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
662,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
749,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
780,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
598,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
686,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
642,00
Економія: -71,90 грн
570,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
735,22 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
642,00
Економія: -71,90 грн
570,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
660,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
877,90
Економія: -26,34 грн
851,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
642,00
Економія: -71,90 грн
570,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
749,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
639,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
620,74 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
544,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
544,34 грн