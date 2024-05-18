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АЛЛЕРДЖІ ПРОТЕКТ СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА З SPF 50 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (569974) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
609,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (4)
615,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
609,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
562,24 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (3)
642,00
Економія: -71,90 грн
570,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
609,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
544,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
620,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
786,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
544,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
579,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
735,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
731,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
598,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
513,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
702,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
534,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
544,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
749,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
781,32 грн