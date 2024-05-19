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ULTRA PROTECT BODY МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА СОНЦЕЗАХИСНЕ SPF 50+ серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Львів (586224) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
159,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
177,37
Економія: -18,51 грн
158,86 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
165,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
165,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
165,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
168,52
Економія: -8,07 грн
160,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
191,47
Економія: -24,94 грн
166,53 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
165,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
165,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
165,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
165,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
165,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
177,57
Економія: -19,74 грн
157,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
165,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
165,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
190,19
Економія: -12,31 грн
177,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
165,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
165,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
165,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
165,30 грн