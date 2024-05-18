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ULTRA PROTECT BODY МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА СОНЦЕЗАХИСНЕ SPF 50+ серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (586224) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
174,93
Економія: -23,70 грн
151,23 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
188,51
Економія: -20,88 грн
167,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
177,07
Економія: -27,17 грн
149,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
190,76
Економія: -19,29 грн
171,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
175,93
Економія: -31,01 грн
144,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
165,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
171,63
Економія: -22,74 грн
148,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
177,16
Економія: -28,59 грн
148,57 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
172,03
Економія: -15,99 грн
156,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
175,84
Економія: -20,79 грн
155,05 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
189,51
Економія: -14,93 грн
174,58 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
177,06
Економія: -21,68 грн
155,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
173,02
Економія: -24,45 грн
148,57 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
174,08
Економія: -20,70 грн
153,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
172,45
Економія: -27,22 грн
145,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
171,62
Економія: -14,58 грн
157,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (3)
191,64
Економія: -26,21 грн
165,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
173,05
Економія: -15,17 грн
157,88 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
191,95
Економія: -15,72 грн
176,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
175,93
Економія: -18,40 грн
157,53 грн