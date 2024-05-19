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LIPO COMFORT НІЖНА ЕМУЛЬСІЯ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 400 мл для сухої, дуже сухої та чутливої шкіри - Львів (573276) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
181,23
Економія: -24,45 грн
156,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
212,63
Економія: -15,62 грн
197,01 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
194,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
194,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
194,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
164,15
Економія: -7,86 грн
156,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
208,21
Економія: -11,33 грн
196,88 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
194,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
194,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
194,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
194,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
194,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
227,38
Економія: -38,46 грн
188,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
194,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
194,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
223,45
Економія: -26,72 грн
196,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
178,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
194,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
194,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
194,20 грн