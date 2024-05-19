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LIPO COMFORT НІЖНА ЕМУЛЬСІЯ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 400 мл для сухої, дуже сухої та чутливої шкіри - Київ (573276) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 376 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
194,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
204,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
163,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
194,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
179,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
222,03
Економія: -53,28 грн
168,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
173,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
174,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
229,73
Економія: -36,81 грн
192,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
209,77
Економія: -46,93 грн
162,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
210,54
Економія: -18,31 грн
192,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
205,49
Економія: -13,26 грн
192,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
161,01
Економія: -4,72 грн
156,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
225,28
Економія: -50,09 грн
175,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
194,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
194,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
199,28 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (2)
187,66 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
178,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
194,20 грн