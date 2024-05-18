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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаLIPO COMFORT НІЖНА ЕМУЛЬСІЯ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM"Ціни в аптеках

LIPO COMFORT НІЖНА ЕМУЛЬСІЯ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 400 мл для сухої, дуже сухої та чутливої шкіри - Дніпро (Дніпропетровськ) (573276) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
194,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
221,47
Економія: -37,74 грн
183,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
229,34
Економія: -36,25 грн
193,09 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
224,12
Економія: -40,26 грн
183,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
178,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
227,86
Економія: -34,16 грн
193,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
194,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
205,31
Економія: -42,08 грн
163,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
229,45
Економія: -46,31 грн
183,14 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
228,42
Економія: -45,11 грн
183,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3)
206,22
Економія: -13,83 грн
192,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
210,34
Економія: -17,95 грн
192,39 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
222,65
Економія: -45,47 грн
177,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
178,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
187,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
212,25
Економія: -28,94 грн
183,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
194,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
170,41 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
224,25
Економія: -47,33 грн
176,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
168,09 грн