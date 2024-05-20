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ULTRA PROTECT FACE КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 50+ серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 50 мл - Запоріжжя (586234) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
126,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
144,76
Економія: -19,61 грн
125,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (4)
147,38
Економія: -21,79 грн
125,59 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
126,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
126,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
126,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4)
144,26
Економія: -18,86 грн
125,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
126,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
146,72
Економія: -21,18 грн
125,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
144,96
Економія: -37,01 грн
107,95 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
126,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
147,42
Економія: -22,26 грн
125,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
146,87
Економія: -21,52 грн
125,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
116,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
147,62
Економія: -22,54 грн
125,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
126,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
126,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
145,32
Економія: -19,91 грн
125,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
126,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
126,60 грн