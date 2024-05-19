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ULTRA PROTECT FACE КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 50+ серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 50 мл - Львів (586234) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
144,34
Економія: -1,06 грн
143,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
149,59
Економія: -21,78 грн
127,81 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
126,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
117,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
141,64
Економія: -25,54 грн
116,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
146,48
Економія: -19,07 грн
127,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
126,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (4)
148,06
Економія: -32,76 грн
115,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
145,50
Економія: -17,34 грн
128,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,60 грн