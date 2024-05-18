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ULTRA PROTECT FACE КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 50+ серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (586234) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (5)
147,53
Економія: -28,65 грн
118,88 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
144,21
Економія: -25,33 грн
118,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (3)
149,34
Економія: -22,92 грн
126,42 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
145,94
Економія: -37,86 грн
108,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (5)
148,37
Економія: -32,68 грн
115,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
144,44
Економія: -36,36 грн
108,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
117,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
149,41
Економія: -41,33 грн
108,08 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
148,74
Економія: -31,66 грн
117,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
145,08
Економія: -29,51 грн
115,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
147,98
Економія: -32,41 грн
115,57 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
144,98
Економія: -25,07 грн
119,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
127,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
149,32
Економія: -35,65 грн
113,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
132,37
Економія: -18,70 грн
113,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
127,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
115,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (3)
145,12
Економія: -20,43 грн
124,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
144,42
Економія: -19,60 грн
124,82 грн