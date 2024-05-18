Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬПрості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)Кислота аскорбінова (вітамін С)Аскорбінка®-КВЦіни в аптеках

Аскорбінка®-КВ таблетки 25 мг в етикетці зі смаком манго, №10 - Харків (626330) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (7)
9,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
9,84
Економія: -1,00 грн
8,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
9,53
Економія: -0,43 грн
9,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (13)
9,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (8)
10,61
Економія: -1,69 грн
8,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (12)
10,31
Економія: -1,44 грн
8,87 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (10)
9,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (10)
9,96
Економія: -1,09 грн
8,87 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (15)
9,78
Економія: -1,53 грн
8,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (10)
8,88 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (10)
9,71
Економія: -0,89 грн
8,82 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
7,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (4)
8,07
Економія: -0,52 грн
7,55 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (3)
7,95 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (10)
10,83
Економія: -1,51 грн
9,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (14)
10,23
Економія: -1,32 грн
8,91 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (11)
9,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (6)
11,22
Економія: -1,89 грн
9,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (9)
10,09
Економія: -2,97 грн
7,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (10)
9,95
Економія: -0,45 грн
9,50 грн