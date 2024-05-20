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Ацемік таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №10 - Запоріжжя (745224) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (144)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
244,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
259,57
Економія: -28,57 грн
231,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
280,21
Економія: -41,51 грн
238,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
254,64
Економія: -24,84 грн
229,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
256,60
Економія: -26,71 грн
229,89 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
249,66
Економія: -18,66 грн
231,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
233,59 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (144)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (8)
254,99
Економія: -25,10 грн
229,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
254,41
Економія: -11,32 грн
243,09 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (144)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
244,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (144)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (144)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (144)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (144)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
244,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
258,08
Економія: -25,51 грн
232,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (144)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
244,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (144)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
244,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (144)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
244,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
260,00
Економія: -27,75 грн
232,25 грн