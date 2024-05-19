Ацемік таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №10 - Львів (745224) Лікарський препарат - ціни
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Бажаємо здоров'я
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Львів, вул. Куліша, 15
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Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Наявність на 2024-05-21 - 18:00