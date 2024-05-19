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Ацемік таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №10 - Львів (745224) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (3)
246,33
Економія: -12,85 грн
233,48 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
234,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
244,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -27,14 грн
229,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
208,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
250,49
Економія: -20,64 грн
229,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
250,49
Економія: -20,64 грн
229,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
244,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
244,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
243,99
Економія: -14,14 грн
229,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
260,83
Економія: -30,98 грн
229,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
259,37
Економія: -29,52 грн
229,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
260,24
Економія: -30,39 грн
229,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
214,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
253,14
Економія: -23,29 грн
229,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
258,20
Економія: -28,35 грн
229,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
258,94
Економія: -29,09 грн
229,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
252,66
Економія: -30,26 грн
222,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
258,58
Економія: -28,73 грн
229,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
244,10 грн