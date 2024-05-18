Ацемік таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №10 - Харків (745224) Лікарський препарат - ціни
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2