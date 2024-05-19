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NATURALLY CLEAR ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ З СЕБОРЕГУЛЮЮЧИМ ЕФЕКТОМ 100 мл - Київ (575278) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
402,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
418,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
347,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
373,45 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
328,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
354,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
304,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
377,52 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
344,69 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
361,11 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (2)
402,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 3-Е
Всього: упаковка (1)
370,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
402,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
344,69 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (1)
354,12 грн