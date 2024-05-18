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NATURALLY CLEAR ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ З СЕБОРЕГУЛЮЮЧИМ ЕФЕКТОМ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (575278) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
354,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
354,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
361,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
377,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
338,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
354,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (1)
354,12 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
374,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
328,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
374,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
354,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
370,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
370,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
372,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
370,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
373,37 грн