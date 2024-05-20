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Ам-Алітер таблетки блістер 8 мг/10 мг, №30 - Запоріжжя (530230) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
225,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (2)
260,57
Економія: -40,57 грн
220,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
225,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
210,35 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
225,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
225,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
227,99
Економія: -15,58 грн
212,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
225,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
225,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
238,63
Економія: -28,24 грн
210,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
225,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
225,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
258,72
Економія: -17,25 грн
241,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
214,02
Економія: -14,25 грн
199,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
271,72
Економія: -53,19 грн
218,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
225,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
225,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
225,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
225,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
225,10 грн