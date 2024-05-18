Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальціюПериндоприл та амлодипінАм-АлітерЦіни в аптеках

Ам-Алітер таблетки блістер 8 мг/10 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (530230) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
252,91
Економія: -33,07 грн
219,84 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
225,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
225,10 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
228,99
Економія: -16,43 грн
212,56 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
243,92
Економія: -23,73 грн
220,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
225,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
225,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
253,49
Економія: -32,36 грн
221,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
255,81
Економія: -40,08 грн
215,73 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
242,18
Економія: -21,33 грн
220,85 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
225,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
225,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
225,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
238,30
Економія: -18,85 грн
219,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
225,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
225,10 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
225,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
225,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
225,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
236,14
Економія: -16,54 грн
219,60 грн