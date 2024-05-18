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Ам-Алітер таблетки блістер 8 мг/5 мг, №30 - Харків (530223) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
201,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
201,30 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
214,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
201,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
214,50 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
197,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
201,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), блістер (2)
206,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
201,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: блістер (2)
210,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
197,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
205,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
216,99
Економія: -27,08 грн
189,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
208,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
210,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2), блістер (2)
235,01
Економія: -40,27 грн
194,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
233,18
Економія: -38,44 грн
194,74 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: блістер (2)
226,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
206,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
179,20 грн