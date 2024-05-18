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Ам-Алітер таблетки блістер 8 мг/5 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (530223) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
221,30
Економія: -14,25 грн
207,05 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
216,01
Економія: -8,96 грн
207,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
201,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
218,90
Економія: -35,75 грн
183,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
201,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
201,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
210,47
Економія: -27,32 грн
183,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
211,52
Економія: -13,32 грн
198,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
201,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
221,65
Економія: -22,29 грн
199,36 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
201,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
201,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
201,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: таблетки (20)
232,92
Економія: -33,17 грн
199,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
201,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
201,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
201,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
201,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
201,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
201,30 грн