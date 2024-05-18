Ам-Алітер таблетки блістер 4 мг/10 мг, №30 - Харків (530219) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 49 аптеках
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Всього: упаковка (14)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 90
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека шар@
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00