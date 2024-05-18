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Ам-Алітер таблетки блістер 4 мг/10 мг, №30 - Харків (530219) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
192,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
195,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
192,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
190,99
Економія: -9,53 грн
181,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
194,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
192,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
216,51
Економія: -29,19 грн
187,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
199,71 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
194,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
198,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
192,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
220,88
Економія: -33,56 грн
187,32 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (1)
224,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: блістер (2)
198,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
192,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
192,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
192,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
192,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
192,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
192,20 грн