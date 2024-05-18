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Ам-Алітер таблетки блістер 4 мг/10 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (530219) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
217,82
Економія: -28,48 грн
189,34 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
206,74
Економія: -22,10 грн
184,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
209,21
Економія: -20,35 грн
188,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
192,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
192,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
216,35
Економія: -27,62 грн
188,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
199,35
Економія: -12,55 грн
186,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
192,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
192,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн