Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальціюПериндоприл та амлодипінАм-АлітерЦіни в аптеках

Ам-Алітер таблетки блістер 4 мг/5 мг, №30 - Запоріжжя (530217) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
164,41
Економія: -27,19 грн
137,22 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), блістер (2)
153,48
Економія: -10,24 грн
143,24 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
142,38 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
166,50
Економія: -29,55 грн
136,95 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
162,00
Економія: -25,20 грн
136,80 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
145,10 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
157,34
Економія: -13,68 грн
143,66 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
157,20
Економія: -21,51 грн
135,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
155,31
Економія: -18,97 грн
136,34 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
170,27
Економія: -33,25 грн
137,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
151,07
Економія: -15,84 грн
135,23 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), блістер (2)
176,82
Економія: -33,80 грн
143,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
145,10 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
145,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
161,93
Економія: -18,74 грн
143,19 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
145,10 грн