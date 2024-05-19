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Ам-Алітер таблетки блістер 4 мг/5 мг, №30 - Київ (530217) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
175,90
Економія: -39,10 грн
136,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
175,90
Економія: -39,10 грн
136,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7)
137,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10), блістер (2)
153,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
145,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
150,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
170,45
Економія: -26,81 грн
143,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
145,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
145,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
145,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (263)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
158,73
Економія: -25,49 грн
133,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
155,69
Економія: -12,55 грн
143,14 грн