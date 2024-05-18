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Ам-Алітер таблетки блістер 4 мг/5 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (530217) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
161,23
Економія: -11,55 грн
149,68 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
145,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
148,50
Економія: -11,57 грн
136,93 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
156,36
Економія: -15,78 грн
140,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), блістер (1)
160,95
Економія: -20,55 грн
140,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: таблетки (20)
169,36
Економія: -30,02 грн
139,34 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), блістер (2)
162,23
Економія: -22,08 грн
140,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
158,55
Економія: -14,49 грн
144,06 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
145,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
145,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
163,36
Економія: -19,63 грн
143,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
151,66
Економія: -11,29 грн
140,37 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (2)
152,93
Економія: -12,64 грн
140,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
154,52
Економія: -15,43 грн
139,09 грн