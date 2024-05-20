Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM"Ціни в аптеках

ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл для сухої, дуже сухої та схильної до атопії шкіри - Одеса (573277) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
158,90 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
175,46 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
183,92
Економія: -26,91 грн
157,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
186,31
Економія: -29,30 грн
157,01 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
158,90 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
182,41
Економія: -24,75 грн
157,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
184,20
Економія: -27,19 грн
157,01 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
158,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
162,71
Економія: -7,54 грн
155,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
184,92
Економія: -27,63 грн
157,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
174,30
Економія: -16,56 грн
157,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
185,13
Економія: -41,74 грн
143,39 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
158,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
152,63 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
170,59
Економія: -24,87 грн
145,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3)
186,70
Економія: -29,47 грн
157,23 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
181,79
Економія: -38,40 грн
143,39 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
173,02
Економія: -44,00 грн
129,02 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
158,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
138,56 грн