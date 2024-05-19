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ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл для сухої, дуже сухої та схильної до атопії шкіри - Львів (573277) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
149,47
Економія: -21,18 грн
128,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
187,95
Економія: -27,27 грн
160,68 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
158,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
158,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
158,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
177,97
Економія: -17,74 грн
160,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
184,04
Економія: -23,35 грн
160,69 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
158,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
158,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
158,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
158,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
158,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
186,03
Економія: -31,69 грн
154,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
158,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
158,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
182,81
Економія: -21,83 грн
160,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
158,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
158,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
158,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
158,90 грн