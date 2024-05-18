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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM"Ціни в аптеках

ATOPI INTENSIVE НАСИЧЕНИЙ КРЕМ серії "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл для сухої, дуже сухої та схильної до атопії шкіри - Дніпро (Дніпропетровськ) (573277) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
185,36
Економія: -35,21 грн
150,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
181,19
Економія: -31,04 грн
150,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
187,63
Економія: -29,94 грн
157,69 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
183,36
Економія: -27,63 грн
155,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
146,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
172,64
Економія: -14,97 грн
157,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
158,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
181,48
Економія: -25,75 грн
155,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
187,72
Економія: -31,99 грн
155,73 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
186,88
Економія: -31,77 грн
155,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
182,29
Економія: -25,43 грн
156,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
172,19
Економія: -15,33 грн
156,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
182,16
Економія: -43,91 грн
138,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
146,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
153,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
187,61
Економія: -32,50 грн
155,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
183,34
Економія: -28,23 грн
155,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
145,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
183,46
Економія: -45,19 грн
138,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
159,57 грн