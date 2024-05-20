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АКВАРІНОЛ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ - ПРОМИВАННЯ ПОРОЖНИНИ НОСУ ДЛЯ ДІТЕЙ 70 мл - Одеса (568026) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
145,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
125,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
125,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
125,50 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
125,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
125,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
125,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
125,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
125,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
125,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
125,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
125,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
125,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
125,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
125,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
125,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
125,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
118,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
140,85
Економія: -24,49 грн
116,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
125,50 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом